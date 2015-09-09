Украина и Польша создадут Совет обмена молодежью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, сегодня в рамках визита правительственной делегации Украины в Варшаве подписано Соглашение об украинско-польском Совете обмена молодежью.

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Документ имеет целью наладить механизм двустороннего сотрудничества в деле молодежных обменов и сотрудничества и углублении контактов представителей молодежи двух стран.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша в присутствии глав правительств двух стран подписали министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр национального образования Польши Йоанна Клюзик-Ростковска.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк после встречи с главой правительства Республики Польша Эвой Копач подчеркнул, что это соглашение позволяет «создать реальные условия и обеспечить финансирование» для обменов молодежью.

«Чтобы польская молодежь приехала не только во Львов и Киев, но и в Днепропетровск - и наступит время, когда она приедет в Донецк, Луганск и Симферополь. И чтобы украинская молодежь также ездила по всей Польше», - отметил он.

По убеждению Яценюка, это лучший путь европейской интеграции.