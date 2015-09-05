Благодаря Порошенко мировое сообщество объединилось против Путина – Луценко

Об этом Луценко заявил в эфире политического ток-шоу Шустер Live на канале "1+1", передает ТСН.

Политик напомнил, что недавно США усилили санкции против России, что стало возможным благодаря Минским договоренностям.

"Мы не сами. Минские соглашения мы подписывали не с Путиным. Минские соглашения является единственной платформой для наших союзников США и ЕС", - убежден Луценко.

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Он пояснил, что в ЕС не смогут продолжать политические санкции против России в случае выхода Украины из Минских соглашений.

"Минские соглашения нужны, чтобы невыполнение их Путиным дало возможность добить его через низкие цены на нефть", - пояснил нардеп.

Политик подчеркнул, что падение цен на нефть сокращает минимум на 30% бюджет страны-агрессора.

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко считает, что президент России Владимир Путин не может победить Украину военно, но может "стукнуть лбами украинцев".