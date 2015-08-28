Гройсман: Моя мечта - абсолютно прозрачный электронный парламент

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Первое – законы, которые принимает парламент, должны быть нужны обществу и адекватно реагировать на вызовы. Второе – законы для Украины, которые готовятся к принятию, должны получать соответствующее качество. Третья позиция, которая чрезвычайно важна, – надо, чтобы процедура прохождения этих документов соблюдалась идеально. И четвертое – аппарат парламента должен быть качественной сервисной службой", - заявил спикер.

По его словам, сегодня в ВР есть средства для проведения онлайн трансляций заседаний комитетов, создаются системы доступа к интернету.

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"Сейчас будет переведен (документооборот, - ред.) на электронную форму, надо вносить изменения в регламент документы ко второму чтению, это 1,5-2 млн средств только на бумаге... В общем, моя мечта в том, чтобы быстро превратить парламент в абсолютно прозрачный и электронный", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН ранее, реформирование работы Верховной Рады Украины, по словам Владимира Гройсмана, начнется в сентябре при поддержке Европейского парламента.