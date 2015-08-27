Порошенко исключил проведение Минска-3

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия.

Читайте такжеОбстрелы на Донбассе могут прекратиться с началом нового учебного года - ОБСЕ

"Хочу отдельно подчеркнуть: не существует и не будет существовать никакого Минска третьего. У нас существует весь комплекс Минских договоренностей... Их надо выполнять", - сказал Петр Порошенко.