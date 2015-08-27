Порошенко исключил проведение Минска-3
14:42, 27 августа 2015Политика
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Президент Петр Порошенко исключил проведение Минска-3, отметив, что в настоящее время есть весь комплекс Минских договоренностей, и их нужно выполнять.
Порошенко отметил, что нужно выплнять существующие договоренности / Фото УНИАН
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия.
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"Хочу отдельно подчеркнуть: не существует и не будет существовать никакого Минска третьего. У нас существует весь комплекс Минских договоренностей... Их надо выполнять", - сказал Петр Порошенко.
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