Порошенко готов пойти на единственную уступку в вопросе по Донбассу - СМИ

Такую позицию он может озвучить на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Берлине 24 августа, сообщил источник в Администрации главы украинского государства, пишет Апостроф.

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"Украина никогда не пойдет на ограничение своего юридического суверенитета над оккупированными территориями. Прямой нормы Конституции не было и не будет. А ссылка на закон об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донбасса - филькина грамота, ведь его можно изменить в любой момент", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, 31 августа пройдет внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект по децентрализации: "После проведения консультаций с народными депутатами Украины мы приняли решение, что это произойдет 31 августа, когда мы рассмотрим очередной вопрос изменений к Конституции Украины в части децентрализации власти".