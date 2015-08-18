Лидера закарпатского ДУК "Правый сектор" объявили в розыск

Соответствующая информация размещена на сайте МВД Украины.

Стойка объявлен в розыск сегодня, 18 августа, а исчез он 17 августа. Он значится в перечне лиц, скрывающихся от органов власти. Статья обвинения - ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

В то же время, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал, что Стойка "воюет на передовой с российскими террористами", и недавно был ранен.

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Как сообщал УНИАН, МВД называет ключевым лицом вооруженного конфликта в Мукачево руководителя "ПС" на Закарпатье, бывшего работника милиции Стойку. По данным МВД, 32-летний Стойка во время службы в органах внутренних дел дважды привлекался к дисциплинарной ответственности - в 2007 и 2009 годах. В июле 2009 года он был уволен из органов внутренних дел за служебное несоответствие.

В марте этого года Стойка был назначен приказом командира ДУК "Правый сектор" Андрея Стемпицкого комбатом 1-го запасного батальона ДУК "ПС".

В Мукачево 11 июля произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. Конфликт возник между участниками "ПС" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.