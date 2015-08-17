БПП поддержит решение о том, что выборы на Донбассе нужно отложить – Луценко

Об этом в эфире программы «Герой дня» заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, комментируя заявление «Оппозиционного блока» о том, что якобы из-за подписания Президентом указа о создании военно-гражданских администраций в ряде районов Донецкой и Луганской областей «в Украине целенаправленно устанавливается диктатура», сообщает пресс-служба БПП.

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«Понятно, что «Оппозиционный блок», который привык в формате Партии регионов фальсифицировать результаты выборов, очень обеспокоен. Однако ни о каких нарушениях законов и Конституции не говорится. Хочу напомнить, что Верховная Рада приняла, между прочим моего авторства, Закон «О военно-гражданских администрациях», что является наиболее адекватным законом в ситуации проведения АТО на востоке страны. Воевать с противником и иметь в тылу полных идеологических коллег этого противника, Украина позволить себе этого не может», - подчеркнул Луценко.

По его словам, принятие этого закона позволит добиться победы и на фронте, и в прифронтовой полосе.

Луценко также отметил, что проведение местных выборов на Донбассе невозможно. «С моей точки зрения, честные, конкурентные и безопасные выборы не могут состояться не только на оккупированной территории Донбасса, но и на ее освобожденной территории. Я убежден, что ВЦА должны работать на украинской части Донбасса до того момента, пока там провести выборы будет безопасно», - отметил политик.

Еще одним критерием проведения выборов на востоке Украины, по словам Луценко, есть конкуренция. «Люди на примере военно-гражданских администраций должны увидеть, что кроме Партии регионов, которая временно называется «Оппозиционным блоком», есть жизнь в Украине, что есть другие политические силы, которые готовы на них работать. Люди должны почувствовать разницу и ощутить, что они нанимают власть, а не просто голосуют за тех, на кого им указывали раньше», - отметил политик.

Председатель фракции БПП также напомнил, что в соответствии с постановлением о порядке проведения выборов ЦИК должен внести в парламент представление, а уже ВР должна приостановить выборы на той или иной территории, где нет безопасности и демократических стандартов ОБСЕ.

«БПП поддержит решение о том, что выборы на Донбассе нужно отложить», - добавил Луценко.