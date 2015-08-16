Умер украинский журналист Сергей Воропаев

Журналист работал в информагентстве «Украинские Новости», на телеканале «Первый Национальный». Затем перешел в информагентство УНИАН, в котором возглавил корпункт в Брюсселе.

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В последнее время сотрудничал с інформагентсвом «Интерфакс-Украина» и Национальной радиокомпанией, продолжая работать в Брюсселе.