Умер украинский журналист Сергей Воропаев

18:05, 16 августа 2015
Политика
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16 августа после болезни на 41-м году жизни умер украинский журналист Сергей Воропаев. Об этом УНИАН сообщили коллеги Воропаева.

Сергію Воропаєву було 40 / Фото: ФБ журналіста.

Журналист работал в информагентстве «Украинские Новости», на телеканале «Первый Национальный». Затем перешел в информагентство УНИАН, в котором возглавил корпункт в Брюсселе.

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В последнее время сотрудничал с інформагентсвом «Интерфакс-Украина» и Национальной радиокомпанией, продолжая работать в Брюсселе.

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