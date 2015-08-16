Умер украинский журналист Сергей Воропаев
18:05, 16 августа 2015Политика
10887
16 августа после болезни на 41-м году жизни умер украинский журналист Сергей Воропаев. Об этом УНИАН сообщили коллеги Воропаева.
Сергею Воропаеву было 40 / Фото: ФБ журналиста.
Журналист работал в информагентстве «Украинские Новости», на телеканале «Первый Национальный». Затем перешел в информагентство УНИАН, в котором возглавил корпункт в Брюсселе.
Читайте такжеВ Луцке проходят похороны Еремеева
В последнее время сотрудничал с інформагентсвом «Интерфакс-Украина» и Национальной радиокомпанией, продолжая работать в Брюсселе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter