Порошенко назначил глав трех областей

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд распоряжений о назначении на должность председателей районных государственных администраций Черниговской, Закарпатской и Житомирской областей.

Тексты соответствующих документов размещены на официальном сайте главы государства. В частности, Нина Бондаренко назначена председателем Сребнянской районной государственной администрации Черниговской области, Елена Мовчан - Новгород-Сиверской РГА, Владимир Куницын – Коропской РГА. Читайте такжеПорошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций в Донецкой области «Александра Горина назначить председателем Иршавской районной государственной администрации Закарпатской области, Анатолия Шишковского - председателем Брусиловской районной государственной администрации Житомирской области», – говорится в распоряжении президента.

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