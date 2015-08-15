Порошенко назначил глав трех областей
13:07, 15 августа 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд распоряжений о назначении на должность председателей районных государственных администраций Черниговской, Закарпатской и Житомирской областей.
Порошенко воплотил кадровые решения / УНИАН
Тексты соответствующих документов размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, Нина Бондаренко назначена председателем Сребнянской районной государственной администрации Черниговской области, Елена Мовчан - Новгород-Сиверской РГА, Владимир Куницын – Коропской РГА.
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«Александра Горина назначить председателем Иршавской районной государственной администрации Закарпатской области, Анатолия Шишковского - председателем Брусиловской районной государственной администрации Житомирской области», – говорится в распоряжении президента.
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