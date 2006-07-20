Руководство палаточного городка Партии регионов приглашает СМИ ”на пикник”
20:02, 20 июля 2006Политика
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Завтра в 12.45
Руководство палаточного городка Партии регионов приглашает представителей СМИ на пикник, который состоится 21 июля в 13.00 на территории Мариинского парка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе палаточного городка Партии регионов.
Как отмечается в сообщении, «во время пикника журналисты смогут узнать о дальнейших планах палаточного городка от представителей Партии регионов, народных депутатов Виталия ХОМУТЫННИКА и Владислава ЛУКЬЯНОВА, а также лично понаблюдать за жизнью городка, познакомиться с его жителями, принять участие в конкурсе «Караоке» и оценить полевую кухню».
Сбор журналистов в 12.45. возле памятника Ватутина.
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