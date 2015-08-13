В Украине создали военную прокуратуру сил АТО

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге.

Он отметил, что «подписаны соответствующие приказы генеральным прокурором о создании единой военной прокуратуры сил АТО на правах региональной».

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По его словам, военная прокуратура сил АТО «будет заниматься соблюдением законности, расследованием уголовных производств, выявлением, фиксированием и направлением уголовных производств в суд на территории нескольких областей - Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской».

Матиос сообщил, что новой прокуратурой будет руководить кадровый военный прокурор, который год находился в зоне АТО, - Константин Кулик.