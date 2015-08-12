Украина наработала четыре судебных иска против России - Минюст

Об этом в эфире 5 канала заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

"Украина наработала уже четыре иска против России. Напомним, Европейский суд всего знает 16 межгосударственных исков. Грузия подавала против России три иска. Первый украинский иск уже содержал упоминания о Донбассе", - говорит Севостьянова.

По ее словам, много исков возникло потому, что сам Евросуд решил перейти к рассмотрению первого иска против РФ.

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"Мы писали иск как хронологию войны, начиная с 13 марта и до сентября прошлого года. Тогда Евросуд предложил начать рассмотрение первого дела, а все последующие обвинения выкладывать в новых делах. Российская Федерация продлила срок рассмотрения заявления по двум искам, которые мы предоставили РФ в марте. В сентябре они должны озвучить свою позицию", - утверждает заместитель главы Минюста.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина в ближайшее время направит в Европейский суд по правам человека уже четвертый иск против России. «Я хочу анонсировать подачу Украиной 4 межгосударственного заявления против РФ в Европейский суд по правам человека. В целом за всю историю работы Европейского суда было подано 16 заявлений», - отметил министр юстиции Павел Петренко.