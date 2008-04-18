Завтра Тимошенко выведет министров на субботник

Завтра, 19 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и другие члены правительства примут участие в акции по благоустройству Киева.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте БЮТ, субботник начнется в 11.00 в Киеве по адресу: ул. В. Порика, 7-9. После завершения мероприятия запланирован брифинг для СМИ.