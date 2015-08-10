Британcкий архитектор подал в суд на Roshen

Он обвинил компанию в воровстве разработанных им дизайнерских проектов, пишет The Times.

Представитель фирмы D’Estate также заявил, что один из топ-менеджеров корпорации также сказал ему, что компания верит в "мафиозные методы ведения бизнеса", а также запугивал его, подталкивая уволиться, чтобы не доводить дело до суда, цитирует издание Новое время.

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"Наша фирма разрабатывала для завода Roshen дизайн офисного здания, проходной и переоборудованного помещения для очистки молоковозов", - пояснил архитектор.

Судебный иск с претензиями к кондитерской корпорации на ущерб более 100 тысяч фунтов стерлингов подан в Украине. Roshen отметила, что отказалась перечислить архитекторам 40% причитающихся им средств. В компании пояснили инцидент тем, что часть чертежей пришла с опозданием и была сделана с ошибками, из-за чего их было невозможно использовать.

В итоге корпорация возвела здание по проекту британского архитектора, но дополнила его своими коррективами.