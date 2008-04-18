Луценко о борьбе с коррупцией: ворон ворону глаз не выклюет

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО настаивает на создании в стране Антикоррупционного бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам министра, необходимо создать Антикоррупционное бюро с широкими полномочиями, со своим досудебным следствием, со специальными судьями и спецпрокурором. Он посетовал, что в Верховной Раде и в высшем политикуме «не хотят дать полномочия милиции как во всех странах». Поэтому сегодня в Украине «происходит имитация борьбы с коррупцией, а не борьба».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня в стране, к сожалению, нет уголовной ответственности за коррупционные действия. Есть только административная с невозможностью снять с должности. Так, по его словам, из 5 тыс. составленных протоколов по фактам коррупции снят с должности был только один человек, остальные были оштрафованы.

Министр внутренних дел сообщил, что каждый год милиция передает в суд до полутора тысяч дел, связанных с коррупцией, но в тюрьмы попадает мало коррупционеров – около 1-2%.

«Гора родила мышь», - таким образом Ю.ЛУЦЕНКО охарактеризовал результаты работы милиции в сравнении с действиями судов.

Говоря о работе судов, он акцентировал на том, что сегодня в Украине они покрывают коррупционеров под девизом «ворон ворону глаз не выклюет».

В заключение министр внутренних дел сказал, что необходимо проведение большой работы, чтобы выявить коррупцию в судах.

Как сообщал УНИАН, Концепцией реформирования органов криминальной юстиции в частности, предусматривается создать Антикоррупционное бюро, которое будет отвечать за соблюдение законов со стороны высокопоставленных должностных лиц и государственных служащих.

Кроме того, 14 января народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ совместно с МВД Украины подготовил пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции в государстве и реформирование системы органов внутренних дел, среди которых законопроект о создании Антикоррупционного бюро.

Вместе с тем Кабинет Министров выступил с инициативой введения института правительственного Уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при Министерстве юстиции Украины.