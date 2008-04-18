Где Цушко? (версия Генпрокуратуры)

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что последним местом пребывания экс-министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО была Москва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. МЕДВЕДЬКО сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

На вопрос журналистов, действительно ли последним местом пребывания В. ЦУШКО была Москва, А. МЕДВЕДЬКО ответил коротко: "Да!".

"Действительно, ЦУШКО находился в России. Был он и в дальнем зарубежье, где проходил курс лечения. Затем он переехал в Москву, где проходил курс лечения", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он также подтвердил, что "действительно, следователь, руководитель одного из следственных подразделений Генеральной прокуратуры Украины, приезжал к В.ЦУШКО".

А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что пока "комментировать не будет ничего".

"Я следователя после Москвы не видел. Вот когда я с ним встречусь, услышу его информацию, посмотрю документы, которые он привезет, после этого только я могу комментировать информацию в отношении В. ЦУШКО", - заключил генеральный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на брифинге заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что следователь Генеральной прокуратуры Украины предъявил обвинение В.ЦУШКО по делу о захвате здания Генпрокуратуры 24 мая прошлого года.

По его словам, сегодня следователь прокуратуры пребывает в России, где В.ЦУШКО находится на лечении, и проводит соответствующие следственные действия, в том числе, при содействии Посольства Украины в России.

В тот же день в Социалистической партии Украины заявили, что член партии, бывший министр внутренних дел В.ЦУШКО находится на лечении в Германии, а не в России, как заявлял сегодня заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН.

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры были возбуждены несколько уголовных дел, в частности по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствованию сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года, В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофиллином. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО принял решение об отставке с должности министра из-за ухудшения состояния здоровья.

4 апреля 2008 года лидер Соцпартии А.МОРОЗ заявлял, что В.ЦУШКО находится в Германии, где лечится от последствий отравления.