Яценюк поставил парламенту три с минусом

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет о невозможности завершения рассмотрения законопроекта о Кабмине из-за отсутствия докладчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента после требований некоторых депутатов завершить рассмотрение законопроекта во втором чтении. «Я просил вчера и просил сегодня решения комитета относительно замены докладчика, и такого решения нет», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, докладывал по данному законопроекту народный депутат Украины Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ. Он отсутствует на пленарном заседании, но перед началом работы ВР он был в сессионном зале.

А.ЯЦЕНЮК, оценивая работу парламента, отметил, что «это «три с минусом», но это наша совместная работа». Он добавил, что всего рассмотрены 174 вопроса.