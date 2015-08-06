Die Welt: Борьба последних противников Путина

Как пишет в своей статье «Борьба последних противников Путина», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Альфред Кох, следующим шагом могла бы быть открытая война с Украиной или даже серьезная провокация в отношении НАТО.

Именно поэтому в настоящее время внутренняя политика – основное средство для поддержания популярности Путина. Потому что сейчас начинаются два важных процесса - с одной стороны, борьба против знаковых фигур ельцинской эпохи, с другой стороны, полное уничтожение всей серьезной оппозиции. В первую очередь, это демонстративное убийство Бориса Немцова, а затем начавшееся преследование других коллег бывшего политика-реформатора Анатолия Чубайса.

В то же время Кремль демонстративно пытается помешать участию объединенной демократической оппозиции от Алексея Навального до Михаила Касьянова в местных выборах. Лагерь Путина опасается повторения триумфа оппозиции в 2013 году, когда Кремль разрешил Навальному участвовать в выборах мэра в Москве. Несмотря на полный бойкот СМИ, Навальный только с помощью уличной кампании получил 27 процентов голосов. Это было позором для лагеря Путина.

Если этот успех на этот раз повторится также на местных выборах в сентябре в Новосибирске, Костроме и в других регионах России, Кремлю придется воспринимать оппозицию всерьез. Это будет иметь катастрофические последствия с точки зрения тех, кто у власти, так как в сентябре 2016 года предстоят выборы в парламент России, Государственную Думу. В случае успеха оппозиции на местных выборах, будет невозможно не допустить к участию в парламентских выборах. Таким образом, президент России Владимир Путин может потерять контроль над частью парламента. С довольно предсказуемыми негативными последствиями для него.

Поэтому, власти начали нарушать закон и бороться с оппозицией репрессиями. В Новосибирске, например, оппозиционные политики не были допущены к участию в местных выборах - на том основании, что подписи, собранные в поддержку кандидатов, не соответствуют сведениям в базе данных властей. Причем, сами власти это признают, эта база уже устарела, и в ней могут быть ошибки.

Многие репрессии почти не освещаются в западных СМИ. Но если западные СМИ не будут об этом сообщать, то об этом вряд ли кто-то узнает – внутри или за пределами России. Поскольку сейчас, все более или менее серьезные средства массовой информации в России находятся под контролем Кремля. Вот почему иностранные журналисты, работающие в России, сейчас несут большую ответственность: им необходимо освещать местные выборы. Только тогда западные лидеры усилят давление на Путина, чтобы обеспечить достаточно честные и прозрачные выборы в России. Если этого не произойдет, Россия сделает еще один шаг к автократии.