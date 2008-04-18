Оппозиция ставит условие Ющенко

Приватизация – не метод пополнения национального бюджета, убежден Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Донецке.

"Вопрос приватизации мы не должны рассматривать как метод пополнения национального бюджета, - сказал Президент, - Если мы так поставим вопрос, мы за несколько месяцев можем развалить то, что называется национальной экономикой".

Он подчеркнул, что "приватизация - это не распродажа только для того, чтобы решить бюджетную тему".

В.ЮЩЕНКО посетовал на то, что "Украина пять лет живет без концепции приватизации".

Также глава государства сказал, что оппозиция сегодня ставит ему условие: "Господин Президент, если каждый понедельник у нас будет появляться инициатива по приватизации того или иного направления, мы, как оппозиционная сила, такую политику не воспримем". "Очевидно, в этом есть смысл", - заключил В.ЮЩЕНКО.