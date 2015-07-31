На Саакашвили подают в суд за клевету

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что причиной подачи искового заявления послужило соответствующее обвинение главы Одесской ОДА Михаела Саакашвили в адрес компании «Миллениум 2003», высказанное на брифинге в Ильичевском порту 23 июля 2015 года.

Согласно заявлению заместителя директора компании Самвела Барикяна, «Миллениум 2003» никогда не предоставляла брокерских услуг по растаможиванию грузов т.к. у компании нет соответствующих разрешений от Государственной Таможенной Службы (теперь – подразделение Государственной Фискальной Службы).

С 2007 года единственной деятельностью компании на территории Ильичевского порта является предоставление услуг по взвешиванию грузов автотранспортом, а также оказание складских услуг по хранению товаров, которые не пребывают под таможенным контролем.

«Мы действительно пытались получить разрешение на открытие погрузочно-таможенного комплекса. Отправляли официальный запрос на имя начальника Одесской таможни ГФСУ (Государственной Фискальной Службы Украины), но так и не получили ответ» - говорит Самвел Барикян.

В соответствии со статьями 404, 405 Таможенного кодекса Украины таможенная брокерская деятельность осуществляется под контролем органов доходов и сборов и на основании разрешений. Без получения разрешения брокерские услуги не могут быть оказаны.

По правилам статьи 405 Таможенного кодекса Украины, предприятия, получившие разрешения на оказание брокерских услуг, включаются в соответствующие реестры, которые являются публичными и размещаются на странице Государственной фискальной службы Украины. Нигде из указанных реестров компания “Миллениум 2003” не значится.

В компании отмечают, что главу ОДА Одесского региона дезинформировали, в результате чего он распространил неправду о компании «Миллениум 2003», которую растиражировали многие национальные СМИ.

В исковом заявлении «Миллениум 2003» требует признать недостоверной информацию относительно предоставления компанией брокерских услуг по растаможиванию грузов в Ильичевском порту и относительно собственников компании, а также обязать ответчика опровергнуть ранее сделанное заявление.

Справка о компании:

Согласно документам, “Милениум 2003” была зарегистрирована 26.05.2003 года, конечными бенефициарами компании являются Деспоина Чаралампос Николау (Республика Кипр) и Чумаченко Инна Ивановна (Украина). Деятельность на территории порта компания осуществляет на основе договора с государственным предприятием “Ильичевский морской торговый порт” от 31 октября 2007 года.