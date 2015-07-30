Итоги янтарных столкновений в Дубровице: пострадали двое милиционеров, задержаны 12 человек

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, конфликт возник 29 июля вблизи села Крупово Дубровицкого района во время отработки правоохранителями мест незаконной добычи янтаря. На сотрудников милиции напали местные жители с палками. Двое правоохранителей обратились в местную больницу с множественными травмами головы, туловища и конечностей. У одного из них сломана нога.

На помощь коллегам выехали бойцы спецподразделений роты милиции общественной безопасности особого назначения, "Грифона" и Национальной гвардии. Спецназовцев окружили около 100 местных жителей. Один из толпы сел за руль автомобиля "Тойота Ленд Крузер" и поехал прямо на правоохранителей. На требование милиционеров остановиться водитель не реагировал и пытался совершить наезд на одного них. Милиционеры применили спецсредство для отстрела резиновыми пулями, после чего водитель задним ходом на большой скорости вернулся к толпе.

Впоследствии конфликт переместился в районный центр Дубровица.

Вечером, как утверждают правоохранители, около 300 агрессивно настроенных человек заблокировали работу районного военного комиссариата, перекрыли проезжую часть в центре Дубровицы вблизи райгосадминистрации. Правоохранители применили спецустройства для отстрела резиновыми пулями.

Читайте такжеВ Ривненской области между силовиками и добытчиками янтаря возник конфликт со стрельбой По данным ЦОС, во время массовых волнений четверо нарушителей получили незначительные телесные повреждения. Правоохранители задержали 10 человек, которых доставили в Дубровицкий райотдел милиции.

В райотдел подошла толпа, организованная лицами, которые занимаются незаконной добычей янтаря. Люди требовали освободить задержанных.

Милиция задержала двух самых активных участников и организаторов массовых беспорядков – 25-летнего жителя Дубровицы и 43-летнего из села Крупово. В полночь толпа разошлась.

Как сообщил УНИАН временно исполняющий обязанности начальника Дубровицкого РО УМВД Сергей Дворак, сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей), ст. 294 (массовые беспорядки) и частью 3 ст. 296 (хулиганство) УКУ.