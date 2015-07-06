США доплатят одесским чиновникам за борьбу с коррупцией

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Facebook.

Новую полицию Одесской области будут тренировать полицейские из американского штата Калифорния.

Договоренность об этом была достигнута во время встречи главы Одесской ОГА Михаилом Саакашвили с послом США Джеффри Пайеттом.

"Договорились, что американские полицейские из Калифорнии будут тренировать новую Одесскую полицию", - сообщил Саакашвили на своей странице в Facebook.

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Кроме того, была достигнута договоренность, что США выделят средства на доплаты одесским чиновникам в рамках проведения антикоррупционной политики в регионе.

"В рамках Одесского антикоррупционного натиска американское правительство согласилось дать средства на заработные платы новой команде Саакашвили", - отмечается в сообщении.