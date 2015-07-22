Филатов призвал принять закон об импичменте президента

«Мы должны принять закон об импичменте Президента Украины. Потому что если люди не видят юридической возможности убрать узурпатора, они идут насильственным путем», – сказал Борис Филатов во время акции возле Генеральной прокуратуры в защиту депутата Андрея Лозового. Как известно, Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал представление в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с этого народного депутата.

По словам Филатова, в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов об импичменте, но все они блокируются фракцией партии «Блок Петра Порошенко». «Порошенко пытается уничтожить парламентаризм, но мы не дадим ему этого сделать, – сказал он. – Порошенко играет с огнем: ведь Майдан состоялся потому, что люди не видели юридической альтернативы снятия президента. И теперь Порошенко наступает с той же точностью, что и Янукович, на те же грабли».

Кроме того, политик призвал к объединению всех патриотов. ««Украинское объединение патриотов» протягивает всем патриотам руку – и «Правому сектору», и Радикальной партии Олега Ляшко – вне зависимости от партийной принадлежности и политической направленности», – заявил Филатов.

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«Мы должны быть готовы к уличным акциям: единственное, кого боится Порошенко, кроме Путина, – это люди. Когда выходит пикет на Банковую из трех-четырех человек, власть сгоняет 3-4 автобуса спецназовцев – потому что боится. Так пусть власть боится нас!» – заявил Филатов.

Народный депутат считает, что нынешние события в стране напоминают худшие времена правления Виктора Януковича. Отличие только в том, что нынешние власти – «люди циничные и подлые: они пришли во власть на крови Майдана и умеют врать по-английски». «Почему я должен бояться Порошенко? Он в Вене сидел и договаривался о президентских выборах с Фирташем, в то время как сепаратисты закладывали под меня взрывчатку», – добавил Борис Филатов.