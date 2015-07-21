Рассмотрение жалобы на приговор Пукачу отложили на два дня

Как передает корреспондент УНИАН, после часового перерыва коллегия судей пыталась продолжить судебное заседание, однако потерпевший журналист Алексей Подольский снова начал непрерывно кричать: “Жулики - вон из зала!”.

Защитник Пукача Григорий Демиденко попросил перерыв в связи с состоянием своего здоровья.

Читайте такжеСуд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе коллегии судей в деле ПукачаПредседательствующий по делу судья Степан Гладий согласился с просьбой Демиденко и объявил перерыв в судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.