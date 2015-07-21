Рассмотрение жалобы на приговор Пукачу отложили на два дня
Коллегия судей Апелляционного суда Киева не смогла провести сегодня заседание по рассмотрению жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу и объявила перерыв до 11.00 четверга, 23 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, после часового перерыва коллегия судей пыталась продолжить судебное заседание, однако потерпевший журналист Алексей Подольский снова начал непрерывно кричать: “Жулики - вон из зала!”.
Защитник Пукача Григорий Демиденко попросил перерыв в связи с состоянием своего здоровья.
Читайте такжеСуд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе коллегии судей в деле ПукачаПредседательствующий по делу судья Степан Гладий согласился с просьбой Демиденко и объявил перерыв в судебном заседании.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.