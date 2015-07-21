Лозовой отреагировал на желание ГПУ арестовать его: "Я не боюсь тюрьмы"

Такое заявление народный депутат сделал в комментарии ТСН.ua. "Я знал, что это будет", - отметил он. "Я не боюсь ни внесения этого представления, ни голосования "за", ни тюрьмы. Если посадят, то сидеть буду точно меньше, чем Шокин будет генпрокурором, а Порошенко - президентом. Это расправа над патриотами, это месть Радикальной партии за жесткую позицию по тому, что нельзя сдавать Донбасс, что сейчас делает Порошенко и его банда", - заявил Андрей Лозовой.

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Кроме того, нардеп подчеркнул один "очень показательный момент". "В Верховной Раде сидят столпы режима Януковича - Левочкин, Бойко, Бакулин. На них никаких представлений нет. Но есть представления уже на меня. И готовят представление на Игоря Мосейчука, Дмитрия Линько, Вячеслава Константиновского, Семена Семенченко, Андрея Денисенко", - рассказал депутат.

Он сообщил, что представление против него обоснованно "сфабрикованным делом" о том, что он якобы избил поселкового голову Коцюбинского. "Хотя поселковый голова Коцюбинского безусловно заслужил, чтобы его избили. Этот подонок раздает на право и на лево землю застройщикам. Коцюбинское - это стройки. А для пятерых участников АТО легендарной 72-й бригады, которые были год на фронте без зарплаты, для них земли нет", - добавил Андрей Лозовой.