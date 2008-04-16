Юлию Тимошенко будет слушать Страсбург

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Страсбурге (Франция) выступит на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ответит на вопросы европейских парламентариев.

Как сообщал УНИАН, также Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с председателем ПАСЕ Луисом Мария де ПУТЧЕМ и Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ, а также с руководителем группы Европейской народной партии Люком ван ден БРАНДЕ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО встретится с руководителями политических групп ПАСЕ и пообщается с преподавателями и студентами Национальной школы подготовки руководящих кадров государственного аппарата.

Во время визита премьер-министра будут сопровождать вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, первый заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.

Возвратиться в Киев Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня вечером.