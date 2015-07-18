Палица заявил о давлении на мэра Одессы со стороны АП

19:20, 18 июля 2015
Политика
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Городского главу Одессы Геннадия Труханова заставляют вступать в проект "Наш Край", который планируют продвигать в Одесский облсовет.

Труханов / Фото: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Одесской ОГА Игорь Палица.

"Сегодня в Киеве встречался с одесскими общественниками, близкими к Администрации Президента. Сказали, что АП согласован проект партии "Наш Край", которая принадлежит Антону Киссе, другу и партнеру Иван Иваныча Аврамова, которая должна продвигаться в Одесский облсовет", - написал Палица.

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По его словам, в Администрации Президента якобы провели беседу и заставляют Труханова идти в проект "Наш Край", при том, что у Труханова есть своя политсила - "Доверяй Делам".

"Интересно, кто заинтересован из АП в том, чтоб в предверии местных выборов работать против Президента, связывая его с командой Януковича?! Но это уже работа СБУ!", - написал Палица.

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