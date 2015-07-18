Украина готовит еще один иск в ЕСПЧ против России - Минюст

Об этом в ходе встречи с представителями Европейской службы внешней деятельности по обсуждению последствий незаконной оккупации части территории Украины сообщил заместитель Министра юстиции Антон Янчук, передает пресс-служба ведомства.

«В сентябре мы собираемся подать еще один иск против Российской Федерации по фактам нарушения Конвенции по правам человека, которые не охватываются предыдущими судебными исками», - заявил заместитель Министра юстиции.

Вместе с тем, украинская сторона ведет переговоры с РФ относительно толкования и применения части конвенций ООН, где Российская Федерация признает юрисдикцию соответствующего арбитража.

«Кроме того, мы собираемся начать такие переговоры в отношении остальных международных договоров, где Российская Федерация признает юрисдикцию международных судов и арбитражных институтов. В результате мы используем большинство инструментов урегулирования международных споров Украины и Российской Федерации относительно оккупации АР Крым, организации и финансированию конфликта на Донбассе», - подчеркнул Антон Янчук.

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Он также сообщил, что после оккупации части территории Украине удалось создать правовую основу, которая обеспечивает решение проблемных вопросов в этой сфере регистрации прав.

«Мы приняли Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Согласно этому закону деятельность любых государственных органов или должностных лиц на временно оккупированной территории считается незаконным, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в не предусмотренном законодательством Украины порядке», - отметил заместитель Министра.

По его словам, все физические и юридические лица сохраняют право собственности и другие права на недвижимое имущество и землю, которые расположены на временно оккупированных территориях.

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«Мы не признали ни одного документа, выданного учреждением или органом, который является де-факто органами управления в АР Крым, и не является органом власти Украины, и собираемся придерживаться такого подхода в будущем», - подчеркнул Антон Янчук.

Как сообщал УНИАН, Украина подала в Европейский суд по правам человека уже три иска против Российской Федерации. Первое дело против России Украина подала в ЕСПЧ еще в марте 2014 года во время событий, которые привели к аннексии Крыма.