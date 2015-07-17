Глава миссии ЕС EUBAM не верит в контрабанду оружия из Приднестровья в Украину

Об этом сказал председатель миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM) Франческо Бастальи в интервью Европейской правде.

"Нет, я не согласен с таким мнением о контрабанде оружия. Мы сотрудничаем с украинскими партнерами и считаем, что нет значительного объема такой контрабанды, и наши украинские партнеры также не видят такого потока, даже в нынешней ситуации и ситуации безопасности. Препятствование этой контрабанде – это то, что находится под нашим четким наблюдением", - сказал Бастальї.

Читайте такжеПорошенко запретил транзит военных РФ через Украину в ПриднестровьеПо его словам, сейчас есть серьезная проблема незаконного оборота оружия, но большинство его попадает с Востока Украины.

"Это факт – очень много оружия оказалось на черном рынке. Но согласитесь, сейчас гораздо больше вероятность, что оружие попало с Востока Украины, чем что оно было переправлена контрабандой через государственную границу", - добавил он