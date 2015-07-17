Der Spiegel: Убийство, которого никогда не было
Московские СМИ сообщают об убийстве пророссийского репортера, совершенном украинскими националистами. Но нет никаких следов жертвы, ее предполагаемый работодатель никогда о ней не слышал.
"Украина убивает журналистов", такой заголовок появился во вторник на популярном российском новостном сайте "Pravda.ru". Правда. Но факты "Правда" точно не передает. По мнению московских политологов, сайт подчиняется кремлевской администрации.
В своей статье "Убийство, которого никогда не было", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, Бенджамин Биддер и Павел Локшин пишут о том, что в сомнительной статье "Pravda.ru" детально описывает убийство в Киеве. Речь идет о жестоком убийстве "молодой, независимой украинской журналистки". Убийца "трижды выстрелил в спину" 26-летней женщине. Имя жертвы – Маргарита Валенко, корреспондент государственного информационного холдинга "Russia Today". Веб-сайт цитирует высказывания родственников погибшей, что она получала угрозы в течение четырех месяцев. Жертва оставила двух маленьких детей.
Также об убийстве сообщило ИА "Регнум". Главный редактор ранее работал с Владимиром Путиным в Кремле. "Регнум" написал, что Валенко в течение нескольких месяцев угрожали украинские националисты. В случае Валенко, агентство сообщило, что друзья журналистки "весь день приносят цветы и свечи" на место преступления.
Это сообщение быстро распространилось: телеканал Рен ТВ ухватился за предполагаемое убийство. Газета с миллионами читателей "Московский комсомолец" также сообщила об этом. Прокремлевской таблоид "Комсомольская правда" напомнил, что "в апреле в Киеве был убит известный журналист Олесь Бузина".
Есть только одна проблема: в истории якобы застреленного репортера Валенко речь идет о фантоме.
Киевская милиция ответила, что "о смерти журналистов, в том числе женщин", нет никакой информации. Более того, даже предполагаемый московский работодатель журналистки, "Россия сегодня", не мог подтвердить это. Репортера с именем Маргарита Валенко там никто не знает.
Ложные сообщения в российских СМИ
Это не единственное неправдивое сообщение, которое за последние недели использовали российские СМИ. С начала июля на про-кремлевских сайтах появилось письмо, в котором сенатор США Дик Дурбин, якобы говорит украинскому премьер-министру, как распределить министерские посты в Киеве. "Комсомольская правда" опубликовала эту "шокирующую переписку" 5 июля. При этом в записях легко можно узнать подделку: английский в них шероховатый, сенатор назван "заместителем лидера сенатского меньшинства", хотя правильно было сказать "заместитель лидера демократов".
Сообщение о якобы застреленной журналистке Валенко изначально появилось на Facebook. Несколько российских СМИ ссылаются на пользователя с именем Юрий Кот, который первым сообщил о выстрелах. Они цитируют его "как светского человека". Статья о нем в Википедии более подробная: Кот был голосом инаугурации украинского президента Виктора Януковича, которого свергли в 2014 году. Во время демонстраций на Майдане, он был ведущим "анти-Майдана", митинга в поддержку Януковича.
Сообщение о Валенко также быстро распространилось на Западе, особенно ревностно теми пользователями Twitter, которые разделяют позицию России в украинском кризисе.
Пользователь @ kittypunk2015 с иронией спросил, планирует ли публично-правовой канал Германии какие-либо специальные программы, ввиду убийства, то есть так же, как было после убийства критика Путина Бориса Немцова.
Но позже он все-таки засомневался. И написал в Twitter: В случае с Маргаритой Валенко для мене еще не все ясно. Нет никаких заявлений об этом на RT.
В принципе, простого поиска Google было бы достаточно, чтобы разоблачить обман. Это действительно фотография российской журналистки. Но она работает в Москве на телеканале НТВ – и, к счастью, она жива.