Депутаты отказались работать до 1 сентября без каникул

Соответствующее постановление ставилось на голосование дважды, однако ни разу не набрало необходимое количество голосов - 185 и 187 голосов соответственно, передает "Украинская правда".

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Постановление предусматривало "продлить срок проведения второй сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва до 1 сентября 2015 года".

Предлагалось установить, что для принятия Верховной Радой необходимых решений пленарные заседания Верховной Рады созывается в случае необходимости председателем парламента.