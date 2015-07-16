Депутаты отказались работать до 1 сентября без каникул
15:02, 16 июля 2015Политика
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Депутаты Верховной Рады отказалась продолжать работу второй сессии восьмого созыва до 1 сентября.
REUTERS
Соответствующее постановление ставилось на голосование дважды, однако ни разу не набрало необходимое количество голосов - 185 и 187 голосов соответственно, передает "Украинская правда".
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Постановление предусматривало "продлить срок проведения второй сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва до 1 сентября 2015 года".
Предлагалось установить, что для принятия Верховной Радой необходимых решений пленарные заседания Верховной Рады созывается в случае необходимости председателем парламента.
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