В изменениях в Конституцию нет слов о "статусе" Донбасса - депутат от БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Кононенко отметил, что речь идет о констатации ситуации, которая сложилась на определенной территории.

“По сути, в переходных положениях Конституции отражено, что у нас существует закон, который регулирует ситуацию в этих зонах”, - сказал депутат.

По его словам, депутаты, которые говорят об отражении определенного “статуса” Донбасса в проекте изменений в Основной Закон, «к сожалению, просто не читали изменений в Конституцию и не читали переходных положений».

«О статусе ни в Конституции, ни в переходных положениях - слова «статус» нет... Если нет слова «статус», то все остальное, что говорят некоторые депутаты, не имеет смысла», - сказал Кононенко.

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Как сообщал УНИАН, 15 июля президент Украины Петр Порошенко перевнёс в Верховную Раду доработанный проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, где юридически по-новому выписана норма о статусе Донбасса.

Сегодня ВР планирует включить в повестку дня сессии и передать на заключение в Конституционный суд Украины проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

В прежнем варианте проекта норма о том, что управление в Донецкой и Луганской областях определяется отдельным законом, была выписана в переходных и заключительных положениях этого законопроекта. В доработанном проекте этой нормы уже нет в заключительных и переходных положениях, зато она выписана в изменениях в переходные положения, что вызывает различную трактовку среди юристов и народных депутатов, таким образом эта норма вошла «в тело» проекта изменений в Конституцию.