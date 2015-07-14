В "Правом секторе" заявили о непричастности к взрывам во Львове

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПС.

"Очевидным является то, что взрывы были организованы антиукраинскими силами. Однако, учитывая то, что правящий режим сегодня начал мощную борьбу, направленную на уничтожение "Правого сектора" (в том числе и грязную информационную кампанию), можно предположить, что в этих актах хулиганства начнут обвинять представителей нашего движения", - говорится в сообщении.

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В ПС предположили, что "вероятными заказчиками и исполнителями взрывов являются или промосковские силы, или же люди, которые действуют, выполняя заказ нынешней власти». Как считают в ПС, целью злоумышленников является распространить в обществе «психологическое подавление, неуместную дестабилизацию ситуации, вбивание клина между "Правым сектором" и обществом, дискредитацию самой идеи антирежимной борьбы".