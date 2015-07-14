В Раде депутаты подрались из-за "Правого сектора" (видео)

Выступая с парламентской трибуны и говоря о ситуации в Мукачево, народный депутат от "Видродження" Виктор Бондарь заявил, что "Правый сектор", если это партия, должен заниматься политикой, а не бандитизмом.

"Сегодня это, по сути, банда, вооруженная, не имеет никакой принадлежности к правоохранительным органам, и делают то, что они хотят. Поэтому я думаю, что мы должны поставить оценку этим вопросом".

На что внефракционной нардеп Владимир Парасюк вскочил со своего места в сессионном зале и подбежал к Бондарю и начал кричать: "Какой бандитизм! Я тебе сейчас дам банда, ты банда ходячая. Руки забрал отсюда".

К трибуне начали подходить нардепы, чтобы не допустить потасовки. В свою очередь председатель ВР Владимир Гройсман пытался успокоить нардепов.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «ПС» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.