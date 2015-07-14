СМИ: Тимошенко хочет возглавить Счетную палату

Об этом было сказано во время дискуссии на фракции БПП, сообщает INSIDER со ссылкой на одного из депутатов.

Как известно, новый закон о Счетной палате был принят на позапрошлой неделе.

Рада должна представить 9 своих членов, у БПП - три места.

На заседании фракции БПП в понедельник непосредственно кандидатуры не обсуждали.

Читайте такжеВР поддержала предложения президента к закону об изменениях в Бюджетный кодексСогласно принятому 2 июля закону, Счетная палата от имени Верховной Рады Украины осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием. Счетная палата подотчетна ВР и регулярно информирует о результатах своей работы.

При этом прекращение полномочий Верховной Рады Украины не может быть основанием для прекращения полномочий членов Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты назначается на должность ВР по представлению председателя Верховной Рады Украины. Спикер вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о назначении на должность председателя Счетной палаты одного из членов Счетной палаты.