Партия УКРОП провела в Киеве внеочередной съезд

Председателем Политического совета Укропа избрали Геннадия Корбана.

Как отметил, выступая на съезде, председатель Политсовета партии Геннадий Корбан, главной целью создания Укропа является объединение всех патриотов Украины ради радикального реформирования системы власти и проведение коренных изменений в стране, в которых сейчас нуждается общество. «Мы, УКРОП, должны пригласить всех людей, которые по-настоящему любят Украину и желают ей процветания, мира, добра. Должны собрать лучших людей, честных, добросовестных, которые на местах проявляют завидную самоорганизацию и объединить эту их функцию", - подчеркнул Геннадий Корбан.

Член Политического совета Игорь Палица отметил, что сегодня круг патриотов страны шире времен Независимости, он не ограничивается ни по национальному, ни по языковому признакам. «Для меня патриоты – это не только те люди, которые воюют на фронте, не только волонтеры, которые отдают все, что имеют, чтобы им помочь. Патриоты – это те, кто дома ждут тех, кто воюет, это их друзья. Это бизнесмены, которые хотят работать честно. Поэтому я убежден, что такая партия не просто теоретически имеет право на жизнь – она должна жить».

Народный депутат, член Политического совета Укропа Борис Филатов выразил убеждение, что объединение патриотов – это неотложное требование времени. Именно патриоты могут и должны показать украинцам, что Украина не обречена на сохранение кланово-бюрократической системы и что ситуацию можно и нужно менять.

Среди задач партии Борис Филатов также отметил изменение структуры политической власти страны со стратегической целью перехода к парламентской республике и защиту интересов предпринимательства. «Только свободный человек, имеющий возможность свободно зарабатывать деньги, может быть опорой свободного государства», - подчеркнул он.

Геннадий Корбан подчеркнул для всех присутствующих, что избранные на съезде руководящие органы партии будут выполнять чисто техническую, координирующую роль. Члены политсовета помогут привлечь в ряды партии патриотов всей Украины. Затем, по словам Корбана, в партии состоятся предварительные выборы («праймериз»), следствием которых станут назначение руководителей районных, городских, областных и центральных партийных структур.