Акция "Правого сектора" под АП продолжается
Акция представителей "Правого сектора" под администрацией президента (АП) продолжается, охрану здания обеспечивают около 30 правоохранителей.
Об этом сообщил корреспондент телеканала 112 Украина.
"На ночное дежурство рядом с АП осталось несколько десятков представителей ПС и пока их количество не меняется. В течение ночи, если поступали свежие новости из Мукачево, выходил человек к микрофону и эти новости зачитывал. Со стороны АП остается охрана порядка, дежурят милиционеры и представители Нацгвардии и только в них происходила ротация. Количество охранников увеличилось примерно до 30 человек, они выстроились в шеренгу одеты в бронежилеты. Работники АП беспрепятственно попадают на свое место работы. По требованиям пикетчиков, они остаются неизменными", - сказал корреспондент.
Как сообщил представитель ДУК ПС с позывным "Беркут", бессрочная акция бойцов продолжается с теми же требованиями.
Читайте такжеМВД: В Мукачево выстрелами из гранатомета уничтожены два милицейских авто (видео) "На данный момент военно-политическое движение ПС продолжает бессрочную акцию, которая ставит перед собой целью отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Арест и привлечения к ответственности народного депутата ВР Ланьо, а если он бежал за границу, то привлечь к ответственности лиц, которые к этому причастны, а также освободить и привлечь к ответственности всех представителей МВД Закарпатской области", - заявил он.
Напомним, ранее в Мукачево произошла перестрелка. Прокуратура сообщила, что 20 вооруженных человек в камуфляжной форме с надписями "Правый сектор" и соответствующими наклейками на автомобилях, с целью распределения сфер влияния, назначили встречу местным жителям в одном из кафе. После на почве конфликта они начали стрельбу, в том числе из пулеметов и гранатометов.
В свою очередь ДУК "Правый сектор" сообщил, что данная ситуация произошла, потому что они блокировали прохождение контрабанды. В связи с ситуацией в Мукачево все военно-политическое движение ДУК было поднято по боевой тревоге. Во многих украинских городах движение начало акции протеста.