Акция "Правого сектора" под АП продолжается

Об этом сообщил корреспондент телеканала 112 Украина.

"На ночное дежурство рядом с АП осталось несколько десятков представителей ПС и пока их количество не меняется. В течение ночи, если поступали свежие новости из Мукачево, выходил человек к микрофону и эти новости зачитывал. Со стороны АП остается охрана порядка, дежурят милиционеры и представители Нацгвардии и только в них происходила ротация. Количество охранников увеличилось примерно до 30 человек, они выстроились в шеренгу одеты в бронежилеты. Работники АП беспрепятственно попадают на свое место работы. По требованиям пикетчиков, они остаются неизменными", - сказал корреспондент.

Как сообщил представитель ДУК ПС с позывным "Беркут", бессрочная акция бойцов продолжается с теми же требованиями.

Читайте такжеМВД: В Мукачево выстрелами из гранатомета уничтожены два милицейских авто (видео) "На данный момент военно-политическое движение ПС продолжает бессрочную акцию, которая ставит перед собой целью отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Арест и привлечения к ответственности народного депутата ВР Ланьо, а если он бежал за границу, то привлечь к ответственности лиц, которые к этому причастны, а также освободить и привлечь к ответственности всех представителей МВД Закарпатской области", - заявил он.

Напомним, ранее в Мукачево произошла перестрелка. Прокуратура сообщила, что 20 вооруженных человек в камуфляжной форме с надписями "Правый сектор" и соответствующими наклейками на автомобилях, с целью распределения сфер влияния, назначили встречу местным жителям в одном из кафе. После на почве конфликта они начали стрельбу, в том числе из пулеметов и гранатометов.

В свою очередь ДУК "Правый сектор" сообщил, что данная ситуация произошла, потому что они блокировали прохождение контрабанды. В связи с ситуацией в Мукачево все военно-политическое движение ДУК было поднято по боевой тревоге. Во многих украинских городах движение начало акции протеста.