Президент Словакии призвал ЕС поддержать Украину и ее реформы

Украина переживает сложный период в своей истории, в ней продолжается война, «а в состоянии войны трудно сосредоточиться на чем-то другом, а это нечто другое – это реформы, в которых Украина неизбежно нуждается», заявил он в интервью чешскому информационному телеканалу ČT24, передает Радио Свобода.

Словаки с тревогой относятся к событиям в Украине, ведь «для Словакии Украина является тем, чем Словакия является для Чехии, то есть восточным соседом», сказал президент Словакии чешским зрителям.

Словацкий лидер считает, что самым главным сегодня для Украины являются реформы, за которые украинцы стояли на Майдане, потому что «не соглашались с коррупцией, с олигархией, с тем, в каком состоянии была страна». И сейчас задачей президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка есть исполнить их ожидания, считает президент Словакии.

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С другой стороны, сказал Андрей Киска, и страны ЕС должны дать людям в Украине надежду, свет, разъяснить им, что время реформ будет трудным периодом, как это было в Чехии и Словакии, – но, пройдя его, можно стать членами ЕС. Но, если этого света украинцам не дать, им будет очень тяжело проводить эти реформы в своей стране, подчеркнул он.

Президент Словакии добавил, что о реформах, необходимости их проведения он говорил и во время своего визита в Украину с ее лидерами, в частности, с президентом Петром Порошенко.

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«Однако пока что, к сожалению, некоторые сигналы ЕС относительно Украины не являются положительными», – добавил Андрей Киска.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Словакии Андрей Киска призывает украинскую власть не потерять решительность и терпеливость при проведении реформ. Также он заверил, что Словакия заинтересована помогать Украине в процессе проведения реформ.