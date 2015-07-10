СМИ: заместитель генпрокурора давит на следователей из-за расследования деятельности БРСМ

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Главным следственным управлением МВД Украины в единый государственный реестр досудебных расследований безосновательно внесены сведения о якобы занижении НДС группой предприятий БРСМ на сумму свыше 1,2 миллиарда гривен», – говорится в письме заместителя министра внутренних дел Василия Паскала за подписью Владимира Гузыря.

«С целью соблюдения конституционных прав физических и юридических лиц, недопущения незаконного вмешательства правоохранительных органов в их хозяйственную деятельность требую принять действенные меры по усилению ведомственного контроля за состоянием досудебного расследования», – заключает Гузырь.

Письмо датировано восьмым июня. Именно в этот день под Васильковом начался крупный пожар на нефтебазе БРСМ.

Кроме этого, журналист Сергей Иванов в статье «Прокурорское «крышевание» бизнеса, что привело к трагедии» приводит документы, свидетельствующие о том, что ГПУ собирает данные о сотрудниках милиции, которые занимались расследованием нефтяных махинаций Эдуарда Ставицкого, требуя, помимо имен и контактных телефонов, копии приказов о назначении, командировки, отпуска, больничные и даже данные о местах их предыдущего трудоустройства. Запрос подписан подчиненным Владимира Гузира – начальником управления по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, Главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры В. Хребтаком.

Владимир Гузырь во время телефонного разговора с журналистами «Схем» отказался комментировать письмо за своей подписью.

В понедельник в рамках спецоперации под руководством заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе и председателя СБУ Василия Грицака было задержано первого заместителя главы следственного управления ГПУ Владимира Шапакина идет и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Журналист Владимир Бойко заявил, что сразу после этого первый заместитель генпркурора Владимир Гузырь инициировал открытие уголовного производства в отношении Давида Сакварелидзе по статье 341 Уголовного Кодекса Украины («захват государственных или общественных зданий или сооружений»). По данным Бойко, производство открыто именно из-за обысков у Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

Впоследствии, после встречи с президентом Петром Порошенко, сам Владимир Гузырь заявил, что против заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе уголовных производств не открывали.