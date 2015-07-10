СМИ: заместитель генпрокурора давит на следователей из-за расследования деятельности БРСМ
Заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь считает, что милицейские следователи нарушают закон, расследуя деятельность группы компаний БРСМ относительно занижения налога на добавленную стоимость на 1,2 миллиарда гривен. Он пишет, что это «вмешательство в хозяйственную деятельность».
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Главным следственным управлением МВД Украины в единый государственный реестр досудебных расследований безосновательно внесены сведения о якобы занижении НДС группой предприятий БРСМ на сумму свыше 1,2 миллиарда гривен», – говорится в письме заместителя министра внутренних дел Василия Паскала за подписью Владимира Гузыря.
«С целью соблюдения конституционных прав физических и юридических лиц, недопущения незаконного вмешательства правоохранительных органов в их хозяйственную деятельность требую принять действенные меры по усилению ведомственного контроля за состоянием досудебного расследования», – заключает Гузырь.
Письмо датировано восьмым июня. Именно в этот день под Васильковом начался крупный пожар на нефтебазе БРСМ.
Кроме этого, журналист Сергей Иванов в статье «Прокурорское «крышевание» бизнеса, что привело к трагедии» приводит документы, свидетельствующие о том, что ГПУ собирает данные о сотрудниках милиции, которые занимались расследованием нефтяных махинаций Эдуарда Ставицкого, требуя, помимо имен и контактных телефонов, копии приказов о назначении, командировки, отпуска, больничные и даже данные о местах их предыдущего трудоустройства. Запрос подписан подчиненным Владимира Гузира – начальником управления по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, Главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры В. Хребтаком.
Владимир Гузырь во время телефонного разговора с журналистами «Схем» отказался комментировать письмо за своей подписью.
В понедельник в рамках спецоперации под руководством заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе и председателя СБУ Василия Грицака было задержано первого заместителя главы следственного управления ГПУ Владимира Шапакина идет и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Журналист Владимир Бойко заявил, что сразу после этого первый заместитель генпркурора Владимир Гузырь инициировал открытие уголовного производства в отношении Давида Сакварелидзе по статье 341 Уголовного Кодекса Украины («захват государственных или общественных зданий или сооружений»). По данным Бойко, производство открыто именно из-за обысков у Александра Корнийца и Владимира Шапакина.
Впоследствии, после встречи с президентом Петром Порошенко, сам Владимир Гузырь заявил, что против заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе уголовных производств не открывали.