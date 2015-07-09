В день суда над Сенцовым в Киеве представили его первую книгу

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции кинопродюсер Анна Паленчук выразила сожаление по поводу того, что презентация книги проходит в отсутствие автора.

«Зимой его сестра, которая живет в Москве, прислала его рассказы и сказала, что для Олега очень важно, чтобы их опубликовали. Все мы знаем, что Сенцов - талантливый режиссер, но мало кто из нас знал о том, что он еще и писатель. Когда я их прочитала, я осознала, что это литература, с которой должны познакомиться в Украине. Теперь эта возможность есть у каждого из нас», - сказала Паленчук.

По ее словам, рассказы были написаны на русском языке задолго до его заключения.

В свою очередь, директор издательства «Laurus» Полина Лаврова сообщила, что когда получила предложение издать рассказы Сенцова, у нее были некоторые сомнения, стоит ли браться за это дело.

Читайте такжеЕвропейская киноакадемия собирает средства на помощь режиссеру Сенцову«Когда к нам обратились с предложением издать книгу Олега, у меня были некоторые сомнения, потому что мы знаем его как талантливого режиссера. О том, что он много писал, почти никто не знал... Бывает так, что ты выдаешь книгу для хорошего человека, потому что ей нужно помочь, хотя понимаешь, что книга слабая, и это не очень приятно. И когда прислали его рассказы, все сомнения ушли, потому что он показал себя как талантливый писатель со своим неповторимым стилем», - рассказала Лаврова.

По ее словам, кроме рассказов, в издательство отправлены также пьеса и роман Сенцова для ознакомления. «Надеюсь, что когда он завершит работу над романом, то презентация состоится уже с ним вместе», - сказала Лаврова.

Как говорилось во время презентации, тираж книги «Рассказы», которая содержит 8 рассказов, - 2 тысячи экземпляров, а ее ориентировочная цена - 50 грн.

Сегодня, 9 июля, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела украинского режиссера Олега Сенцова в закрытом режиме.

Сенцова обвиняют в принадлежности к запрещенному в России "Правому сектора" и планировании терактов в оккупированном Россией Крыму. Также режиссера пытаются заставить принять российское гражданство.

Сенцов не признает обвинений и насильственного изменения гражданства.