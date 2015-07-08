Die Presse: Путин борется за развивающиеся страны

Об этом пишет Феликс Ли в статье "Путин борется за развивающиеся страны", опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

С момента исключения России, семь ведущих промышленно развитых стран Запада в рамках группы G7 снова сами по себе. Поэтому президент России Владимир Путин все больше поворачивается к Востоку и развивающимся странам – к огромной радости китайцев.

Одним саммитом Кремль хочет в ближайшие дни показать миру: мы можем обойтись без Запада. Во встрече стран БРИКС - крупнейших развивающихся экономик - в российском промышленном городе Уфе в среду принимают участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Для проведения встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сразу после этого, ожидаются и другие главы государств Центральной Азии.

Китайцы ликуют: Россия сместит акцент хозяйственного строительства на Дальнем Востоке, заявляет официальное информационное агентство Китая и ссылается на интервью с заместителем премьер-министра России и уполномоченным по дальневосточному федеральному округу, Юрием Трутневым. Он назвал Китай "важным другом и партнером". Прежде всего, на саммите должен обрести форму основанный год назад Банк БРИКС.

Грузовики вместо верблюдов

Уфа начнет практическую работу, пообещал министр финансов России Антон Силуанов, в преддверии встречи. Новый банк может также финансировать Шелковый путь – инициированный Китаем проект по возрождению древних торговых путей, которые должны снова соединить Европу с Азией. Вместо верблюдов, между Чжэнчжоу, Новосибирском и Москвой по современным автомобильным дорогам будут курсировать скоростные поезда и грузовики.

В течение некоторого времени Китай стремится больше связать Россию и Центральную Азию с собственной экономикой. Но первоначально он не получал отклика. Российская сторона была настроена скептически, поскольку боялась экономического господства китайцев. Но с момента раскола между Россией и США, а также государствами-членами ЕС из-за кризиса в Украине, произошла резкая перемена курса: Путин усиленно поворачивается к Пекину и другим авторитарным государствам Центральной Азии.

Европа должна остаться снаружи

В Банке БРИКС, который должен стать конкурентом Всемирного банка, в котором доминируют США, и Международного валютного фонда (МВФ), Китай долгое время был лидером. Будучи второй по величине экономикой, Китай считал унизительным, что у него так мало прав на участие в принятии решений. Но теперь и Москва бросилась вперед.

Россия уже пообещала новому Банку БРИКС два миллиарда долларов США (1,81 млрд евро). Кроме того, Москва уже ратифицировала все документы для создания банка, и теперь ожидает, что остальные четыре партнера сделают то же самое. Институт будет "одним из самых больших многосторонних банков", сказал министр финансов Силуанов.

"Наконец, создаются серьезные альтернативы существующим институтам", говорит экономист Юан Гуанмин из Китайской академии социальных наук. Для Китая более разумно, инвестировать деньги в Банк БРИКС, чем покупать американские государственные облигации. Народная Республика имеет самые большие валютные резервы в мире.Хотя Китай отдает больший приоритет созданному по его инициативе Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Пекин приветствует действия россиян.

Страны БРИКС, которые вместе составляют 40 процентов мирового населения и около 20 процентов мирового производства, в последние годы значительно расширили свою деятельность. Но конкретных проектов они до сих пор не показали.

Поэтому Банк БРИКС – первый крупный совместный проект пяти ведущих развивающихся стран, он должен стать важным инструментом в борьбе с кризисами и в других странах. Только США и ЕС должны остаться снаружи.