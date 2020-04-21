Год после выборов: президентство Зеленского в фотографиях

21 апреля 2019 года состоялся второй тур президентских выборов, на которых Владимир Зеленский одержал безоговорочную победу.

Ровно год назад, 21 апреля 2019 года, состоялся второй тур президентских выборов, на которых Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей. УНИАН собрал самые показательные фотографии, начиная с новогодней ночи-2019, когда Зеленский заявил о своем выдвижении в президенты, и заканчивая сегодняшним днем.

В эфире одного из телеканалов в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский заявил о своем выдвижении в президенты.

Зеленский отвечает на вопросы журналистов после подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата в президенты, в Киеве, 25 января 2019 года.

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский прибыл в клинику, в Киеве, 5 апреля 2019 года. В этот день утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".

Кандидаты в Президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский", в Киеве, 19 апреля 2019 года.

Владимир Зеленский демонстрирует бюллетень во время второго тура президентских выборов на одном из избирательных участков в Киеве, 21 апреля 2019 года.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции после завершения голосования избирателей на участках и объявления результатов экзит-полов, в Киеве, 21 апреля 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский держит один из официальных символов главы государства - Булаву - на торжественном заседании Верховной Рады Украины, посвященном принесению присяги новоизбранным президентом в Киеве, 20 мая 2019 года.

Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов во время внеочередных выборов в Верховную Раду на одном из избирательных участков, в Киеве, 21 июля 2019 г.

Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, 23 августа 2019 г.

Владимир Зеленский во время первого заседания Верховной Рады IX созыва, в Киеве, 29 августа 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и украинский режиссер Олег Сенцов во время встречи украинских моряков и политзаключенных, которые вернулись в Украину из России в рамках обмена, в аэропорту «Борисполь», 7 сентября 2019 г. В этот день состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

25 сентября в Нью-Йорке Дональд Трамп и Владимир Зеленский впервые провели переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский во время многочасового пресс-марафона в Киеве, 10 октября 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи освобожденных в рамках обмена украинцев в аэропорту «Борисполь», 29 декабря 2019 г. В этот день на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, срок обсервации которых завершился, в медцентре в Новых Санжарах (Полтавская область), 5 марта 2020 г. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области. Срок обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в медцентре в Новых Санжарах завершился 5 марта в 12.00.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады Украины в Киеве, 30 марта 2020 г.