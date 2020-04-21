Год после выборов: президентство Зеленского в фотографиях
Ровно год назад, 21 апреля 2019 года, состоялся второй тур президентских выборов, на которых Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей. УНИАН собрал самые показательные фотографии, начиная с новогодней ночи-2019, когда Зеленский заявил о своем выдвижении в президенты, и заканчивая сегодняшним днем.
В эфире одного из телеканалов в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский заявил о своем выдвижении в президенты.
Зеленский отвечает на вопросы журналистов после подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата в президенты, в Киеве, 25 января 2019 года.
Кандидат в Президенты Владимир Зеленский прибыл в клинику, в Киеве, 5 апреля 2019 года. В этот день утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".
Кандидаты в Президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский", в Киеве, 19 апреля 2019 года.
Владимир Зеленский демонстрирует бюллетень во время второго тура президентских выборов на одном из избирательных участков в Киеве, 21 апреля 2019 года.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции после завершения голосования избирателей на участках и объявления результатов экзит-полов, в Киеве, 21 апреля 2019 г.
Президент Украины Владимир Зеленский держит один из официальных символов главы государства - Булаву - на торжественном заседании Верховной Рады Украины, посвященном принесению присяги новоизбранным президентом в Киеве, 20 мая 2019 года.
Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов во время внеочередных выборов в Верховную Раду на одном из избирательных участков, в Киеве, 21 июля 2019 г.
Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, 23 августа 2019 г.
Владимир Зеленский во время первого заседания Верховной Рады IX созыва, в Киеве, 29 августа 2019 г.
Президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и украинский режиссер Олег Сенцов во время встречи украинских моряков и политзаключенных, которые вернулись в Украину из России в рамках обмена, в аэропорту «Борисполь», 7 сентября 2019 г. В этот день состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
25 сентября в Нью-Йорке Дональд Трамп и Владимир Зеленский впервые провели переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский во время многочасового пресс-марафона в Киеве, 10 октября 2019 г.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи освобожденных в рамках обмена украинцев в аэропорту «Борисполь», 29 декабря 2019 г. В этот день на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, срок обсервации которых завершился, в медцентре в Новых Санжарах (Полтавская область), 5 марта 2020 г. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области. Срок обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в медцентре в Новых Санжарах завершился 5 марта в 12.00.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады Украины в Киеве, 30 марта 2020 г.