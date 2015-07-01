Россия блокирует открытие спецофиса ООН в Киеве - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания дискуссионного клуба "Трансформация системы трансатлантической безопасности".

Заместитель министра согласился с тем, что деятельность Совета безопасности ООН и самой ООН в целом заслуживают критики, но, вместе с тем, он считает, что не следует в угоду России прибегать к действиям, которые могут подрывать авторитет Совета безопасности.

В этой связи Кислица отметил, что "это именно то, чего добивается Российская Федерация, когда хочет всеми возможными средствами, которые есть в ее распоряжении, устранить международные организации от урегулирования кризиса в Украине".

"Я со всей ответственностью говорю, что именно Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы не было реализовано на практике обращение руководства Украины с разрешения парламента, для того, чтобы у нас не появились миротворческие силы ООН", - отметил Кислица.

Читайте такжеООН: более 900 тысяч украинцев просят статус беженца за рубежомОн подчеркнул, что "именно Российская Федерация делает все для того, чтобы не появилось даже рабочей связи между Нью-Йорком и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, в том числе была подорвана инициатива генерального секретаря, и блокируется Российской Федерацией создание специального офиса ООН, который бы помогал СММ ОБСЕ в выполнении мандата ОБСЕ и реализации Минских договоренностей".