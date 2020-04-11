Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун на должность главы Минздрава

По словам Зеленского, Степанов приоритетами в своей деятельности на посту министра определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на размещенную на сайте главы государства электронную петицию с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения.

В своем ответе президент выразил благодарность всем, кто принял участие в этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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В то же время Зеленский напомнил, что постановлением Верховной Рады от 30 марта 2020 года министром здравоохранения назначен Максим Степанов.

«Что касается продолжения медицинской реформы, информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране, согласно закону Украины от 19.10.2017 № 2168 «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи», - добавил президент.

В свою очередь, по словам Зеленского, Степанов приоритетами в своей деятельности на посту министра определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны.

Как сообщал ранее УНИАН, Супрун раскритиковала препарат, которым предлагают лечить больных коронавирусом в Украине. Она убеждена, что подобные лекарства не смогут оказать эффективную помощь и объяснила, почему.