Конституционный суд могут перенести в Харьков: в Раде зарегистрировали законопроект

Предлагается также разрешить всем судьям КС одновременно идти в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О Конституционном суде Украины" об усилении независимости и повышении эффективности функционирования КС (№3300), которым предлагается перенести местонахождение Суда из Киева в Харьков.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им, в частности предлагается установить, что Конституционный суд расположен в Харькове (ныне в действующей редакции - в Киеве).

Определяется, что судьей КС, в частности не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения имеет гражданство другого государства.

Также предлагается установить, что ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям КС одновременно.

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Кроме того, вносятся изменения в содержание конституционной жалобы, устанавливается, что решение суда по делу по конституционной жалобе является принятым, если за это проголосовали не менее 5 судей от состава Сената (в действующей редакции - не менее двух третей судей Конституционного суда, которые есть в составе Сената).

В частности, также предлагается установить, что если Сенат или Большая палата выходит за пределы сроков конституционного производства, определенных этим законом, Сенат или Большая палата, на рассмотрении которых находится дело, выносят мотивированное постановление о продлении срока конституционного производства.

Если КС признал неконституционным закон Украины (его отдельные положения), возобновление действия такого закона Украины (его отдельных положений), который регулировал соответствующие общественные отношения, осуществляется Верховной Радой в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, реализация его положений «не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины".

"Нежилые помещения для размещения Суда в Харькове могут быть предоставлены (переданы) Государственным управлением делами, на балансе которого в Харькове находятся объекты недвижимости, которые по своим техническим характеристикам пригодны для размещения Суда. Все остальные расходы, связанные с перемещением Суда из Киева в город Харьков, покроются за счет средств, предусмотренных в госбюджете на обеспечение деятельности Конституционного суда", - говорится в тексте.