Неделя в цифрах

1 украинкапострадалав результате теракта на курорте в Тунисе, сообщают в МИД Украины. По информации украинского консула, ей сделала операция, врачи называют состояние ее здоровья удовлетворительным. В целом, в результате нападения на отели в пригороде тунисского города Сус погибли не менее 25 человек, больше 30 человек получили ранения.В этот же день – 26 июня – в результате взрыва в одной из мечетей Кувейта, погибли 25 человек, в Сомали теракт унес жизни не менее 30 человек, во Франции в результате нападения на одно из предприятий и взрывов баллонов с газом, получили ранения несколько человек. Кроме того, два взрыва в одной из больниц Нигерии унесли жизни 3 человек, 16 были ранены.

1 шоколадку «в обмен» на 600 000 гривен оставил грабитель одного из банков в Соломенском районе Киева, сообщают в Главном управлении МВД в столице. Ограбление произошло среди бела дня. Открыто уголовное производство по ст.187 ч.3 (разбой).

3 тайника с оружием и боеприпасами – гранатометами РПГ-18 и РПГ-22, гранатами РГД-5, патронами калибров 5,45 и 7,62 - были обнаружены сотрудниками СБУ вблизи Мариуполя, сообщают в Службе безопасности.

8 место в общекомандном зачете занимает сборная Украины на Европейских играх в Баку, сообщает официальный сайт соревнований. На счету украинской команды 45 наград - 8 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые медали.

19 лет прошло с момента принятия первой в независимой Украине Конституции страны. На сегодняшний день Основной закон переживает уже 6 волну изменений.

36% роста доходов местных бюджетов зафиксировали в Кабмине по результатам первого полугодия 2015 года. По информации правительства, благодаря реформе межбюджетных отношений и реализации бюджетной децентрализации, в денежном выражении дополнительный ресурс местных бюджетов составит до 40 000 000 000 грн.

64% опрошенных россиян считают, что дела в Российской Федерации в целом идут в правильном направлении, говорится в результатах социологического опроса Левада-центра. 22% респондентов указали, что страна движется по неверному пути, 14% - затруднились с ответом. Кроме того, отвечая на вопрос, в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 89% ответили «одобряю», 10% - «не одобряю». 1% - затруднились с ответом.

128 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили резолюцию «Относительно возможного лишения полномочий российской делегации», против проголосовали 11 человек. Этим решением подтверждаются все ограничения, наложенные в ПАСЕ на представителей Российской федерации (с лишением права голоса).

128 банков, без учета ликвидируемых финансовых учреждений и банков с временной администрацией, функционируют в Украине по состоянию на конец июня, сообщают в НБУ. 40 из работающих банков – финучреждения с иностранным капиталом.

270 человек – гражданских лиц и украинских военнослужащих – находятся в плену у боевиков на Донбассе, сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. В то же время, народный депутат, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы Ирина Геращенко утверждает, что за время конфликта на Донбассе почти 1 200 граждан Украины пропали без вести.

509 человек пострадали в результате пожара в тайваньском парке развлечений, заявляют власти Тайваня. 188 пострадавших получили серьезные ранения – ожоги высокой и средней степени тяжести.

704 млн кубометров газа составили поставки «Газпрома» в самопровозглашенные и не признанные мировым сообществом, в том числе, Россией, ЛНР и ДНР. Задолженность за эти поставки в размере 212 млн долларов «Газпром» пытается взыскать с НАК «Нафтогаз Украины».

750 га леса продолжают гореть в Забайкальском крае России, сообщают в Госслесслужбе региона. Согласно сообщению, в крае действуют 9 лесных пожаров, в ликвидации возгораний участвуют 113 человек, задействовано 30 единиц техники.

4 000 сотрудников намерен сократить Национальный банк Украины до конца текущего года в рамках проводимой трансформации регулятора, отмечают в НБУ.

25 836 единиц вооружения и техники Вооруженных сил Украины были восстановлены с начала проведения антитеррористической операции, сообщают в Минобороны. Среди них, 989 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, почти 5 000 единиц бронетанкового вооружения и техники, а также 17 500 единиц автомобильной техники.

42 500 человек в день – такими темпами росло количество беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире в 2014 году, говорится в послании генерального секретаря ООН. На конец прошлого года насильственно перемещенных лиц в мире было зафиксировано 59 500 000 человек.

54 000 военнослужащих с соответствующим вооружением и техникой продолжает удерживать в непосредственной близости от государственной границы и на оккупированной территории Украины российская сторона, сообщают в пресс-центре АТО. Группировка российских войск насчитывает в своем составе 45 батальонно-тактических групп, 17 ротно-тактических групп. При этом из указанного количества, непосредственно на территории Украины действует до 15 батальонно-тактических групп и 6 ротно-тактических групп.

55 000 военнослужащих ВСУ и работников ВСУ, которые принимали непосредственное участие в АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Минобороны.В то же время, по данным МВД, этот статус получили 12 885 милиционеров, 12 164 военнослужащих Нацгвардии, 8 192 работника Государственной пограничной службы и 177 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

900 300 украинцев выехали в другие страны, и сейчас просят там статуса беженца или иной формы легального пребывания, сообщают в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

31 051 200 гривен – такова смета автобазы Верховной Рады на 2015 год, говорится в ответе руководителя Аппарата Верховной Рады Валентина Зайчука на запрос ряда народных депутатов о целесообразности ликвидации парламентской автобазы. Ежемесячно дежурные автомобили заказывают около 120 депутатов.

112 400 000 рублей составила общая сумма просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 июня 2015 года в оккупированном Россией Крыму, сообщают местные СМИ. В общей сложности, своевременно не получили зарплату около 3 800 работников.

2 703 000 000 гривен планирует направить в 2015 году госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, на модернизацию и ремонт магистральных газопроводов, компрессорных станций и подземных хранилищ газа, говорится в инвестиционной программе компании. Большая часть программы запланирована на III и IV кварталы 2015 года.

46 800 000 000 гривен составляет необходимая прогнозируемая сумма докапитализации банков государственного сектора экономики на 2015 год, говорится в обзоре 30 предприятий госсектора с крупнейшими фискальными рисками, утвержденном приказом Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли.

Маргарита Андреева