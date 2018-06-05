Закон номер 1

Чуть более года назад некоторые жители Крыма, уверовав в советско-имперскую уникальность полуострова под протекторатом Кремля, рвали украинские паспорта и шли на псевдореферендум, чтобы никто не смел запрещать им разговаривать на русском языке. И мало кто из них мог бы процитировать Конституцию АР Крым – даже относительно языкового вопроса.

Напомним, в 10 статье Основного закона Крыма отмечается, что в автономии, «наряду с государственным языком обеспечивается функционирование и развитие, использование и защита русского, крымскотатарского, а также языков других национальностей». Кроме того, «русский язык как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни».

К сожалению, многие жители полуострова даже не знали, что Конституция Крыма существует. Впрочем, не особо вчитывались в этот документ и хозяева «зеленых человечков», помогающих несуществующему «народу Крыма» самоопределиться…

Это наблюдение – всего лишь маленький эпизод, иллюстрация того, что незнание законов (хотя бы Основного), помимо набившего оскомину «не освобождает от ответственности», может нести в себе и большую угрозу. Вплоть до лишения базовых прав по собственной глупости и воле.

В целом, конституционный процесс в Украине всегда был краеугольным камнем изменения политического и правового строя. После «парада суверенитетов» в начале 90-х, Украина последней из бывших союзных республик приняла новую Конституцию. Верховной Радой, президентом Украины и Конституционной комиссией с 1990 по 1996 годы рассматривалось 15 проектов Основного закона.

Среди них, кстати, был и документ, предлагающий жесткую президентскую модель управления страной при двухпалатном парламенте. Эту идею были готовы поддержать 82 народных депутата второго созыва парламента. Но большинство народных избранников не желали принимать Конституцию, написанную «под президента».

Окончательное принятие Основного закона (161 статья в 15 разделах и 14 пунктов Переходных положений) в ночь с 27 на 28 июня 1996 года затянулось на 23 часа. Финальное голосование – 321 народный депутат отдал свой голос «за», «против» высказались 45 парламентариев, 12 – «воздержались».

Старые, молоды, лаконичные и гигантские

После принятия Конституции все президенты Украины в разные годы инициировали кампании по ее изменению. Две из них (в 2000 и 2009 годах) окончились безрезультатно, две другие (в 2004 и 2010 годах) привели к коренному изменению политического строя Украины – сначала страна стала парламентско-президентской республикой, потом снова вернулась к президентско-парламентской. Работа над еще одной конституционной реформой, инициированной Януковичем в 2011 году, продолжалась до его бегства в Россию, а последняя попытка изменить Основной Закон – шестая – уже с подачи Петра Порошенко, проходит в настоящий момент.

В текущем году исполнилось 305 лет с момента провозглашения 5 апреля 1710 года документа конституционного характера, который украинцы знают под названием «Конституция Пилипа Орлика». Действительно, этот свод общих «прав и вольностей Войска Запорожского», состоящий из 16 статей, считается, едва ли, не первой Конституцией в мире. В нем провозглашалась независимость от Русского царства и Речи Посполитой, определялась территория Войска Запорожского, были прописаны права и обязанности граждан и власти.

В том же столетии, но несколькими десятками лет позже, появились еще два документа, которые, пусть и видоизмененные, существуют до сих пор. Речь идет о Конституции США (1787 год) и французской Декларации прав человека и гражданина (1789 год), которая легла в основу Конституции Франции. Впрочем, несмотря на это, самым старым Основным законом Европы считается первая польская Конституция – «Правительственный закон» от 3 мая 1791 года. Правда, действовала она всего лишь год, поскольку Польша лишилась независимости, а ее территории были разделены между Пруссией, Россией и Австрией.

Во Франции же, на сегодняшний день, действует Конституция 1958 года, которая, с момента принятия первой, стала 14 по счету. К слову, в тексте документа не содержится раздела о правах и свободах. Вместо этого в преамбуле закреплена отсылка к регулирующим эти вопросы Декларации прав человека и гражданина 1789 года и преамбуле конституции 1945 года.

В то же время, ныне действующий Основной закон США был разработан федеральным Конвентом и принят в 1787 году. В своем первоначальном виде, Конституция США не закрепляла прав и свобод граждан, поскольку они содержались в конституциях каждого отдельного штата, а лишь определяла систему органов государственной власти. Но после того, как из-за народного недовольства под угрозой оказался процесс ратификации Основного закона всеми штатами, в 1791 году были введены в действие первые десять поправок к Конституции США, известные как Билль о правах. Любопытно также, что Основной закон США написан от первого лица и начинается со слов «мы, народ Соединенных штатов…» (вступительная часть украинской Конституции, кстати, тоже написана от первого лица – но не от имени всего народа, а только лишь от имени депутатов Верховной Рады).

За 220 с хвостиком лет в Конгресс было внесено несколько тысяч поправок к Основному закону, поскольку в документе, действительно, полно анахронизмов, но были приняты и вступили в силу только 27. В этой связи, Конституцию США можно считать одной из самых «жестких», так как изменить ее можно, но порядок изменений – сложный. С другой стороны, это дает основания рассматривать институты Конституции США как продуманные и устойчивые.

Что же касается самых «молодых» Конституций, то такими документами могут похвастаться 19 из 39 африканских Основных законов, поскольку они написаны после 2000 года. Кроме того, совсем недавно – в 2008 году – была утверждена Конституция Мьянмы, а в 2009 году – Бирмы.

Любопытно, что, согласно данным научного проекта Google Constitute, самая короткая Конституция – в Иордании, она состоит из 2 270 слов. А самая объемная – в Индии – 395 статей, 12 крупных приложений и 83 поправки, более 140 000 слов. Впрочем, к списку гигантов можно отнести и Конституцию ЕС – в ней насчитывается более 400 глав и более 60 000 слов. Кроме того, документ уникален тем, что написан сразу на 20 языках. Однако окончательно этот Основной Закон не был принят, так как идея европейской Конституции не смогла собрать достаточное количество голосов в свою поддержку. В настоящее время возможность вступления документа в силу не рассматривается.

Неформатные Конституции

В мире существует также ряд стран, в которых не существует кодифицированной Конституции, то есть, Основной Закон не является единым документом, в котором собраны все базовые статьи-основы права и поправки. К примеру, в Великобритании Конституция – это совокупность разных документов, регулирующих вопросы конституционного характера. Причем, к ним относятся как Великая хартия Вольностей 1215 года или Билль о правах 1689, так и современные судебные прецеденты. Аналогичная ситуация – в Новой Зеландии и Канаде, где Конституция состоит из местных и британских законов, а также судебных решений.

В Швеции роль Основного закона выполняет четыре документа – Акт о престолонаследии, Форма правления, Акт о свободе печати и Основной закон о свободе высказываний.

В Израиле вместо единой Конституции также действует свод основных законов. Изначально, начиная с 1958 года, их было 14. На сегодняшний день только 11 из них остаются в силе.

В Непале действует временная Конституция, а в Ливии и Сомали наличие Конституции предполагается, но сам документ еще не создан. Так, в Ливии в 1977 году была принята декларация, признававшая Основным законом общества Коран. И, на сегодняшний день, в стране существует лишь «дорожная карта», предусматривающая подготовку текста новой ливийской Конституции.

В то же время в Сомали последним Основным законом, который действовал до начала гражданской войны в 1991 году, была Конституция, принятая на референдуме 1979 года. В середине двухтысячных представители нескольких десятков вооруженных группировок, временного правительства и общественных организаций Сомали подписали Федеративную хартию переходного периода, которая и должна лечь в основу новой Конституции.

...................................................................

Самый маленький экземпляр сделал художник-график Игорь Степанов. Мини-документ насчитывает 160 страниц, размер книги – 2 на 3 сантиметра, а вес – 15 граммов. Переплет из натуральной кожи с миниатюрным тиснением с трепетом и любовью был изготовлен в… Донецке.

УНИАН