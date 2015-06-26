Россия сосредоточила на границе с Украиной и на Донбассе 54 тысячи военных - штаб АТО

Об этом сказал заместитель руководителя штаба Антитеррористической операции полковник Сергей Галушко, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«На сегодняшний день российская сторона продолжает удерживать в непосредственной близости от Государственной границы и на оккупированной территории Украины группировку войск, которая насчитывает в своем составе 45 батальонно-тактических групп, 17 ротно-тактических групп, общей численностью свыше 54 тысяч военнослужащих с соответствующим вооружением и техникой», - говорится в сообщении.

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В частности, по его словам, из указанного количества непосредственно на территории Украины действует до 15 батальонно-тактических групп и 6 ротно-тактических групп.