Статус участника боевых действий уже получили более 33 тысяч правоохранителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Также статус участника боевых действий получили 8 тыс. 192 работника Государственной пограничной службы и 177 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, по состоянию на 23 июня силовые ведомства в целом выдали более 61 тыс. удостоверений участника боевых действий для бойцов АТО.