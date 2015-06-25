Статус участника боевых действий уже получили более 33 тысяч правоохранителей
17:11, 25 июня 2015Война
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Среди них - 12 тыс. 885 милиционеров и 12 тыс. 164 военнослужащие Национальной гвардии Украины.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Также статус участника боевых действий получили 8 тыс. 192 работника Государственной пограничной службы и 177 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, по состоянию на 23 июня силовые ведомства в целом выдали более 61 тыс. удостоверений участника боевых действий для бойцов АТО.
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