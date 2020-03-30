Третье внеочередное заседание ВР состоится в 16:30 - депутаты

По словам одного из нардепов, "скорее всего, будем голосовать открытие рынка земли + банки".

Третье внеочередное заседание Верховной Рады состоится в 16:30.

Об этом в своих Telegram-каналам сообщают ряд народных депутатов.

Так, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил: "В 16:30 - внеочередное заседание ВР №3. Скорее всего, будем голосовать открытие рынка земли + банки".

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В свою очередь, внефракционный народный депутат Антон Поляков написал: "В 16:30 сегодня будет очередное внеочередное заседание Верховной Рады".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что сегодня могут состояться три внеочередных заседания Верховной Рады. Он заявил, что профильный комитет должен рассмотреть правительственный проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 3260). "По результатам этого комитета, я думаю, что будет, мы ожидаем сегодня обращение от президента Украины относительно третьей внеочередной сессии на сегодняшний день", - сказал он. По словам Корниенко, законопроект №3260 сегодня необходимо принять хотя бы в первом чтении. Кроме того, законопроект о рынке земли, заметил Корниенко, "может вноситься на внеочередную сессию абсолютно без каких-либо оговорок, потому что он содержится в рассмотрении на очередной сессии". "Его рассмотрение может быть перенесено на внеочередную сессию. Там вопрос поправок. Там осталось около 700 их", - сказал он.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в 16:00 состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады. По его словам, "Зеленский хочет, чтобы на внеочередном заседании был рассмотрен закон о банках (о невозврате "Приватбанка" бывшим владельцам) и о земле".